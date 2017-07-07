Последний "ореховский". Как поймали самого разыскиваемого преступника в России

Сотрудники СКР задержали во Владимирской области скрывавшегося от следствия на протяжении почти 20 лет члена самой кровавой в российской истории ореховской преступной группировки Александра Шарапова, который подозревается в совершении нескольких "тяжких и особо тяжких преступлений", среди которых пять заказных убийств.

Во Владимирской области полиция задержала Александра Шарапова, бегавшего от правосудия с 2001 года. Мужчина входил в орехово-медведковское преступное сообщество, участники которого совершили в начале 90-х годов ряд особо тяжких преступлений.

— В период с 1994 по 2001 год Шарапов совершил убийства пяти лиц на территории Москвы и Московской области. Преступления совершались как с помощью огнестрельного оружия, так и с помощью взрывчатых веществ, — прокомментировали в ГСУ СК по городу Москве.

Шарапов был в бегах почти 20 лет. В начале 2000-х он уехал в Испанию, но вскоре вернулся. Сначала во Владимир, а оттуда в небольшую полузаброшенную деревушку в 20 километрах от Суздаля. Именно там у его знакомого, члена одной из бригад ореховских, который после разгрома группировки залёг на дно, был домик, в котором Шарапов и поселился.

— Его мы и 30 лет могли не поймать, если бы не два обстоятельства, —рассказывает Лайфу оперативник. — Во-первых, у Шарапова стали заканчиваться деньги, он стал вызванивать старых братков и просить денег, — рассказывает источник Лайфа.

По его словам, один из тех, кому позвонил Шарапов, находился под наблюдением силовиков. Пробили по билингу телефон.

— А тут ещё и информация из Владимирской области пришла, что якобы видели похожего на Шарапова человека, изображённого на фото, которое было размещено в базе федерального розыска, что на сайте

МВД РФ, — рассказывает источник Лайфа в следствии. — За все 13 лет отшельничества Александр Шарапов всего несколько раз появился в Суздале. В один из таких визитов старый знакомый и узнал в небритом коренастом мужчине, разыскиваемом всей российской полицией, убийцу.

В 2016 году его лицо появилось в списке 10 самых опасных разыскиваемых преступников России, за помощь в задержании которых объявили награду — один миллион рублей.

Гроза 90-х

Ореховские действовали в Москве с 1994 по 2001 год. На счету банды — десятки убийств, разбоев, вымогательств и грабежей. По данным следствия, задержанный Александр Шарапов подозревается в нападении в июне 1997 года на предприятие "Орбитал ЛТД" на Гончарной улице в Москве, в ходе которого погибли трое сотрудников милиции, и убийстве одного из самых известных киллеров — Александра Солоника (Саши Македонского).

Налёт на фирму "Орбитал ЛТД" был совершён в июле 1997 года. Он был организован бандой Слона (Юрия Можаева), входившей в ореховскую ОПГ. Её участники регулярно совершали нападения на предприятия, занимавшиеся торговлей продуктами и бытовой техникой.

После того как в милицию поступило сообщение о нападении на фирму "Орбитал ЛТД", к офису компании выехали восемь сотрудников 37-го отделения милиции 5-го РУВД УВД ЦАО. В ходе перестрелки трое милиционеров были убиты, ещё один получил тяжёлые ранения. Преступникам же удалось скрыться. Среди нападавших был и Александр Шарапов.

Всех участников налёта на офис "Орбитал ЛТД" сотрудникам МУРа удалось задержать — кроме Шарапова.

По данным следствия, ещё до налёта на "Орбитал ЛТД" летом 1997 года Шарапов вместе с двумя другими ореховскими бандитами — Алексеем Гусевым и Александром Пустоваловым по кличке Саша Солдат — по приказу лидера группировки авторитета Сергея Буторина по кличке Ося в Афинах убили киллера Александра Солоника (Сашу Македонского).

В Греции Александр Солоник оказался в 1995 году. По данным следствия, в октябре 1994 года Солоник был захвачен на Петровско-Разумовском рынке. Во время задержания киллер ореховских убил пятерых милиционеров и охранника.

Но в июне 1995 года киллер с помощью надзирателя бежал из столичного СИЗО "Матросская Тишина" и вместе со своей подругой Светланой Котовой перебрался в Грецию.

Убить киллера

Однако его бывшие "коллеги" нашли его и там. До Оси дошли слухи, что Солоник, недовольный тем, что "братва его плохо греет после побега" (не платит ему денег), собирается отправиться в Испанию и разобраться с ним. И сыграл на опережение, отправив бригаду в Афины.

Ореховские пригласили Солоника в гости в свой отель в пригороде Афин 31 января 1997 года. Как только Саша Македонский вошёл в номер отеля, "друзья" предложили ему выпить за встречу. Когда Солоник расслабился, Александр Шарапов и Алексей Гусев повалили его на пол, а Александр Пустовалов задушил его заранее приготовленным шнуром. Когда на шум в номер пришла подруга Солоника Светлана Котова и начала кричать, Пустовалов задушил и её.

В начале 2000-х годов следователям удалось задержать двух из трёх убийц Солоника — Алексея Гусева и Александра Пустовалова.

За убийство Александра Солоника и его подруги Светланы Котовой Алексея Гусева и Александра Пустовалова в 2004 году Мосгорсуд приговорил к длительным тюремным заключениям. Когда оперативники спрашивали у Саши Солдата, почему он убивал людей, Пустовалов спокойно отвечал: "Я же солдат, а солдаты должны убивать".

Закат

Собеседник Лайфа из столичной полиции, проработавший более 20 лет в МУРе, вспоминает, что ореховские считаются символом организованной преступности 1990-х. С 1994 по 2001 год численность банды превышала 40 человек. Ими было совершено более 60 убийств и покушений на убийство. Костяк группировки был разгромлен сотрудниками Московского уголовного розыска в конце 1990-х — начале 2000-х годов.

Крёстным отцом ореховских был отслуживший в спортроте бывший тракторист из новгородского села Клин Сергей Тимофеев. Он приехал в столицу "по лимиту", жил в общежитии на Шипиловской улице в рабочем районе Орехово-Борисово и работал спортивным инструктором в "Главмосстрое", а в свободное время ходил в качалку и занимался полуподпольным в то время карате, рассказывает оперативник. В конце 80-х Сергей Тимофеев получил кличку Сильвестр. Он собрал бригаду из спортсменов, за короткое время превратил её в боевой отряд. В начале 90-х Сильвестр подмял под себя весь юг Москвы, вытеснив оттуда азербайджанцев и чеченцев и взяв под контроль универмаги "Польская мода", "Лейпциг", "Электроника".

По данным МВД РФ, в начале 1994 года ореховские объединились с медведковской, солнцевской и одинцовской ОПГ. Банду пополнили новые бойцы: Александр Солоник — Саша Македонский, бывший офицер КГБ Григорий Гусятинский (Гриша Северный), Алексей Шерстобитов (Лёша Солдат), Дмитрий Белкин, Александр Пустовалов (Саша Солдат) и Олег Пронин (Аль-Капоне), а также бывший суворовец и выпускник Ленинградской военно-космической академии им. Можайского Марат Полянский.

Благодаря мощному "боевому" отряду Сильвестр в 1994 году взял под контроль крупнейшие рынки столицы — Пражский, Дорогомиловский, Тушинский, Митинский и Покровский, — компанию "Русское золото", банк "МВ" и банк "Капитал экспресс", у него были свои ЧОПы с легальным оружием и туристическое агентство, через которое ореховские приобретали недвижимость в Греции и легализовались в этой стране.

В 1994 году Сильвестр не поделил бизнес по переработке нефти с лидером партии "Спортсмены России" Отари Квантришвили. В апреле на выходе из Краснопресненских бань Квантришвили застрелил Лёша Солдат. А 13 сентября 1994 года на 3-й Тверской-Ямской подорвали "мерседес" самого Сильвестра. Его опознали лишь по зубным протезам.

— Тимофеева похоронили на Хованском кладбище, а после ореховские стали бороться за лидерство в группировке, стреляя и взрывая друг друга, — рассказывает офицер. — Победителями вышли Сергей Буторин (Ося) вместе с братьями Пылевыми — за несколько месяцев они уничтожили десятки бойцов.

В 1995 году, посчитав, что дело сделано, Ося инсценировал собственную смерть, поставил себе надгробие на Николо-Архангельском кладбище и уехал с Пылевыми в Испанию.

Однако закат ореховских начался в 1998 году, когда Дмитрий Белкин заказал убийство следователя Юрия Керезя, который отказался закрыть возбуждённое в отношении него дело за крупную взятку. Тогда по личному распоряжению главы МВД Сергея Степашина и генпрокурора Юрия Скуратова была создана оперативно-следственная бригада, которая за два года уничтожила ореховских, говорит оперативник. Сергея Буторина (Осю) и братьев Пылевых в 2001-м арестовали в Испании и экстрадировали в Россию, где их осудили на длительные сроки за организацию и исполнение более 50 убийств.

В сентябре 2016 года один из главарей орехово-медведковской ОПГ — Андрей Пылев — был приговорён к 25 годам колонии строгого режима. Всего в эту группировку входило порядка 30 человек.