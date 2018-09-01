Муж обезглавил жену на глазах у 3-летней дочери за то, что отказалась покаяться

В Вашингтоне 32-летний Тимоти Эрнандес обезглавил свою жену Ванессу Конс за то, что она отказалась каяться перед Богом. Убийство он совершил на глазах у трёхлетней дочери. А перед этим он попросил её сказать напоследок матери прощальные слова, сообщает New York Post.
На место происшествия приехали полицейские, которые арестовали Эрнандеса и опросили малышку. Девочка рассказала, что отец обезглавил мать ножницами. В этот момент он зачитывал строчки из Библии.
Я дал ей шанс покаяться, но она им не воспользовалась. В Библии есть отличные строчки про женщин, которые не подчиняются Богу. Он приказал мне поступить с ней именно так — наказать
Тимоти Эрнандес
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