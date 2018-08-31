Убийца беременной обещал отомстить её дочери, и спустя 12 лет ту нашли по частям

Когда Лизе Марии Веласкес было двенадцать лет, на её глазах жестоко убили её беременную маму Мэрилин Джинель. Лиза, а также её брат и сестра могли лишь наблюдать за тем, как маму избивает, режет и колет её любовник Роберт Кокли. Совершив убийство, мужчина повернулся к детям и пригрозил, что лишит их жизни, если они расскажут кому-нибудь об увиденном.
Если вы скажете кому-нибудь, что я убил вашу мать, я убью вас
Роберт Кокли
Тем не менее скрыть содеянное Кокли не удалось — он был признан виновным и теперь отбывает 25-летний срок за решёткой. Но его страшное обещание всё-таки было исполнено — Лиза Мария Веласкес стала жертвой жестокого убийства. Девушку сильно избили, а затем ударили по голове, от чего та скончалась. После этого её тело расчленили, положили в пакеты и спрятали в разных частях двух парков Бронкса.
По обвинению в убийстве Лизы Марии были арестованы 31-летние Дакуан Уилер и Сиара Мартинес. Цель, с которой они совершили преступление, до сих пор неизвестна. Быть может, жестокое убийство девушки было местью Роберта Кокли, а может, и банальным ограблением. Сейчас полиция пытается выяснить мотивы преступников. Пока известно лишь, что убийцы были лично знакомы со своей жертвой — Сиара Мартинес заявила, что была другом Лизы Марии и любила её.
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