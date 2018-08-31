Убийца беременной обещал отомстить её дочери, и спустя 12 лет ту нашли по частям

24-летняя Лиза Мария Веласкес из Нью-Йорка пропала без вести 22 августа, а через несколько дней части тела девушки были найдены в двух парках Бронкса. И вот теперь стало известно, что в двенадцать лет Лиза Мария стала свидетельницей убийства собственной беременной матери, сообщает Daily Mail.

Когда Лизе Марии Веласкес было двенадцать лет, на её глазах жестоко убили её беременную маму Мэрилин Джинель. Лиза, а также её брат и сестра могли лишь наблюдать за тем, как маму избивает, режет и колет её любовник Роберт Кокли. Совершив убийство, мужчина повернулся к детям и пригрозил, что лишит их жизни, если они расскажут кому-нибудь об увиденном.

Если вы скажете кому-нибудь, что я убил вашу мать, я убью вас Роберт Кокли

Тем не менее скрыть содеянное Кокли не удалось — он был признан виновным и теперь отбывает 25-летний срок за решёткой. Но его страшное обещание всё-таки было исполнено — Лиза Мария Веласкес стала жертвой жестокого убийства. Девушку сильно избили, а затем ударили по голове, от чего та скончалась. После этого её тело расчленили, положили в пакеты и спрятали в разных частях двух парков Бронкса.

По обвинению в убийстве Лизы Марии были арестованы 31-летние Дакуан Уилер и Сиара Мартинес. Цель, с которой они совершили преступление, до сих пор неизвестна. Быть может, жестокое убийство девушки было местью Роберта Кокли, а может, и банальным ограблением. Сейчас полиция пытается выяснить мотивы преступников. Пока известно лишь, что убийцы были лично знакомы со своей жертвой — Сиара Мартинес заявила, что была другом Лизы Марии и любила её.