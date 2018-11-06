Сатанисты изнасиловали и убили 15-летнюю девочку под Харьковом

В лесу под Харьковом обнаружено тело пропавшей накануне Алисы О. 15-летняя девочка была изнасилована и зверски убита. Местные жители убеждены, что убийство школьницы было ритуальным, сообщает Gazeta.ua.

15-летняя жительница посёлка Бабаи Алиса О. пропала 2 ноября. Утром студентка колледжа отправилась на учёбу и вскоре перестала выходить на связь. Мама Алисы сперва попыталась найти дочь самостоятельно, но обнаружила лишь её кроссовку. Тогда женщина обратилась в полицию. На следующий день тело девушки было найдено в лесополосе неподалёку от её дома.

Полицейские пока не озвучивают официальных причин гибели Алисы, однако сообщается, что её смерть была насильственной, а перед убийством студентку изнасиловали. Местные жители сообщили журналистам пугающие подробности преступления — по их словам, убийство напоминало некий чёрный ритуал.

Тело нашли возле леса, стали ходить по кустам и обнаружили полянку с сатанинскими символами и подвешенными убитыми петухами Марина, жительница Бабаев

По посёлку Алисы уже поползли страшные слухи о сбежавшем из тюрьмы маньяке. В 90-е годы в этих местах было совершено несколько убийств, однако преступник был найден и отправлен в колонию. Теперь местные жители опасаются, что убийце удалось бежать и он вернулся к своим кровавым делам. Однако украинские власти опровергают слухи о побеге или освобождении маньяка.

Тем временем в СМИ появился фоторобот предполагаемого убийцы. Это мужчина 35–45 лет, которого видели на железнодорожной станции незадолго до исчезновения Алисы. По факту случившегося заведено уголовное дело по статье "Убийство".