Убийце, осуждённому на пожизненное, сделают бесплатную операцию по смене пола

В 2013 году Питер Лайн был заключён в тюрьму за жестокое убийство 45-летнего Роберта Шэнкленда. Трансгендер и два его сообщника заманили мужчину в квартиру, где пытали его и подвергли сексуальному насилию, а затем избили до смерти. Интересно, что изначально Питера поместили в женскую тюрьму, но потом были вынуждены перевести его в мужскую, — выяснилось, что он неоднократно вступал в интимную связь с сокамерницами.
И вот теперь трансгендер готовится к операции по смене пола, которая будет оплачена из бюджета Великобритании. Так как Питер является опасным преступником, во время транспортировки, операции и восстановления рядом с ним будут находиться охранники. В сумме смена пола преступника обойдётся налогоплательщикам как минимум в 20 тысяч фунтов (около 1,7 млн рублей).
Сложившаяся ситуация не устраивает как представителей общественности, так и работников британских тюрем. Они считают, что несправедливо исполнять мечты убийцы на деньги законопослушных граждан.
Вы можете зверски кого-нибудь убить, но, пока вы находитесь в тюрьме, вы имеете право на всё, о чём вы просите. В противном случае нас обвинят в нарушении ваших прав
работник тюремного ведомства
Аналогичного мнения придерживается и Полина Белл, сестра убитого Роберта Шэнкленда.
Она не должна получать бесплатную операцию. Это не спасение. Она отняла жизнь и уничтожила семью. Она уничтожила жизнь моей мамы, и теперь ей проведут лечение, чтобы она могла почувствовать себя лучше?
Полина Белл
Тем не менее подготовка к операции продолжается. Официальные представители Тюремной службы Шотландии отказались отвечать на вопросы журналистов.
Транссексуала перевели из женской тюрьмы из-за секса с сокамерницами
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