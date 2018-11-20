Убийце, осуждённому на пожизненное, сделают бесплатную операцию по смене пола

27-летний Питер Лайн, который с 2011 года называет себя Пэрис Грин, отбывает пожизненное заключение в одной из тюрем Шотландии. Тем не менее тюремное начальство позволит мужчине пройти операцию по смене пола, которую оплатят налогоплательщики, сообщает Daily Mail.

В 2013 году Питер Лайн был заключён в тюрьму за жестокое убийство 45-летнего Роберта Шэнкленда. Трансгендер и два его сообщника заманили мужчину в квартиру, где пытали его и подвергли сексуальному насилию, а затем избили до смерти. Интересно, что изначально Питера поместили в женскую тюрьму, но потом были вынуждены перевести его в мужскую, — выяснилось, что он неоднократно вступал в интимную связь с сокамерницами.

И вот теперь трансгендер готовится к операции по смене пола, которая будет оплачена из бюджета Великобритании. Так как Питер является опасным преступником, во время транспортировки, операции и восстановления рядом с ним будут находиться охранники. В сумме смена пола преступника обойдётся налогоплательщикам как минимум в 20 тысяч фунтов (около 1,7 млн рублей).

Сложившаяся ситуация не устраивает как представителей общественности, так и работников британских тюрем. Они считают, что несправедливо исполнять мечты убийцы на деньги законопослушных граждан.

Вы можете зверски кого-нибудь убить, но, пока вы находитесь в тюрьме, вы имеете право на всё, о чём вы просите. В противном случае нас обвинят в нарушении ваших прав работник тюремного ведомства

Аналогичного мнения придерживается и Полина Белл, сестра убитого Роберта Шэнкленда.

Она не должна получать бесплатную операцию. Это не спасение. Она отняла жизнь и уничтожила семью. Она уничтожила жизнь моей мамы, и теперь ей проведут лечение, чтобы она могла почувствовать себя лучше? Полина Белл

Тем не менее подготовка к операции продолжается. Официальные представители Тюремной службы Шотландии отказались отвечать на вопросы журналистов.

Транссексуала перевели из женской тюрьмы из-за секса с сокамерницами