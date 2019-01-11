16-летнюю девочку изнасиловали, но дома её ждала страшная смерть за такой позор

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16-летнюю девочку изнасиловали, но дома её ждала страшная смерть за такой позор

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Изуродованное тело 16-летней девушки было обнаружено в индийском городе Гая в воскресенье, 6 января, сообщает Daily Mail. Полиция подозревает, что причиной смерти девушки стало "убийство чести" — родители убили дочь после её изнасилования.

Шестнадцатилетняя жительница Гаи по имени Анджана была жестоко убита: неизвестные обезглавили девушку, облили её кислотой и отрезали грудь. Тело подростка было найдено неподалёку от семейного дома. Следователи подозревают в жестоком преступлении родителей Анджаны: во время допроса в полиции они путались в показаниях и противоречили друг другу.

<p>Фото: NDTV</p>

По мнению полиции, девушка стала жертвой так называемого убийства чести. Вероятнее всего, накануне случившегося она была изнасилована, что толкнуло её родственников на ещё более страшное преступление. Сейчас мать, отец и ещё один неназванный родственник Анджаны арестованы.

<p>Фото: NDTV</p>

Отметим, что убийство подростка всколыхнуло весь город. Сразу после обнаружения тела в Гае прошли массовые протестные акции с требованием наказать виновных. Возможно, именно возмущение общественности заставило полицию оперативно расследовать преступление и арестовать семью убитой девушки.

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