16-летнюю девочку изнасиловали, но дома её ждала страшная смерть за такой позор

Изуродованное тело 16-летней девушки было обнаружено в индийском городе Гая в воскресенье, 6 января, сообщает Daily Mail. Полиция подозревает, что причиной смерти девушки стало "убийство чести" — родители убили дочь после её изнасилования.

Шестнадцатилетняя жительница Гаи по имени Анджана была жестоко убита: неизвестные обезглавили девушку, облили её кислотой и отрезали грудь. Тело подростка было найдено неподалёку от семейного дома. Следователи подозревают в жестоком преступлении родителей Анджаны: во время допроса в полиции они путались в показаниях и противоречили друг другу.

По мнению полиции, девушка стала жертвой так называемого убийства чести. Вероятнее всего, накануне случившегося она была изнасилована, что толкнуло её родственников на ещё более страшное преступление. Сейчас мать, отец и ещё один неназванный родственник Анджаны арестованы.

Отметим, что убийство подростка всколыхнуло весь город. Сразу после обнаружения тела в Гае прошли массовые протестные акции с требованием наказать виновных. Возможно, именно возмущение общественности заставило полицию оперативно расследовать преступление и арестовать семью убитой девушки.