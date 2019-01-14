24-летнего рэпера, известного своей любовью к макияжу и блёсткам, застрелили

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24-летнего рэпера, известного своей любовью к макияжу и блёсткам, застрелили

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В четверг, 10 января, в столице Пуэрто-Рико был застрелен популярный рэпер Кевин Фрет. 24-летний исполнитель ехал по городу на мотоцикле, когда неизвестный выпустил в него восемь пуль, сообщает New York Post.

Сразу после нападения Кевин Фрет был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм. Теперь убийцу музыканта разыскивает полиция. Связано ли преступление с профессиональной или общественной деятельностью рэпера, пока неизвестно. Отметим, что в этом году на улицах Пуэрто-Рико было убито уже 22 человека.

<p>Фото © Twitter/ChrisVinPrice</p>

Кевин Фрет стал известен в апреле 2018 года, когда вышел его дебютный клип Soy Asi, собравший больше полумиллиона просмотров. Позднее рэпер записал песню Diferente, которая стала ещё популярнее. Сам он называл себя первым трэп-рэпером в Латинской Америке.

Кроме того, музыкант был известен как активный борец за права сексуальных меньшинств и открытый гей. Поклонники Кевина Фрета убеждены, что убийство напрямую связано с его сексуальной ориентацией.

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