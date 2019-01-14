4-летняя малышка пролила сок на Xbox маминого друга и поплатилась за это жизнью

19-летнему Джонатану Фэйру из Иллинойса предъявлено обвинение в убийстве, после того как избитая им Скайлар Мендес скончалась в больнице, сообщает Mirror.

Джонатан Фэйр избил четырёхлетнюю дочь своей подруги, после того как она пролила апельсиновый сок на его игровую приставку. Затем парень самостоятельно доставил Скайлар в больницу, но спасти её врачам не удалось.

Мамы малышки не было дома в момент избиения, и сперва Джонатан Фэйр заявил, что девочка стала жертвой несчастного случая. Однако в полиции он давал такие противоречивые показания, что следователи заподозрили неладное. Позже парень и сам признался, что избил Скайлар за испорченный Xbox.

В настоящий момент Джонатан Фэйр содержится в тюрьме "Лейк-Сити". Ему предъявлено обвинение в убийстве первой степени. Если парня признают виновным, ему грозит пожизненное заключение.