Кукла, оставленная у могилы девочки, помогла напасть на след убийцы через 20 лет

В 1995 году шестилетняя Рози Тапия была похищена из своего дома в Солт-Лейк-Сити, изнасилована и убита. Преступник так и не был найден, но теперь полиция получила шанс восстановить справедливость благодаря кукле, найденной на могиле девочки.

Как сообщает Daily Mail, вскоре после смерти Рози на её могиле была найдена кукла Барби. Никто из близких девочки не знал, кто её принёс, но в 1995 году следователи не придали этому особого значения. И вот теперь полицейские заподозрили, что куклу оставил убийца.

На сегодняшний день полиция штата Юта знает как минимум о двух маньяках, одержимых куклами Mattel. Следователи подозревают, что один из них может быть убийцей маленькой Рози. Эксперты нашли на поверхности Барби частички кожи предполагаемого убийцы и намерены извлечь из них ДНК.

Тем не менее следователи не исключают возможности того, что кукла была оставлена на могиле малышки с добрыми намерениями. В этом случае они просят дарителя добровольно прийти в полицию.