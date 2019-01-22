В Новосибирске ревнивец нанёс любовнице 28 ножевых, пока её 5-летний сын смотрел

В ночь на Крещение в Новосибирске произошло ужасающее преступление: сожитель Олеси Л. зарезал её в присутствии пятилетнего пасынка и ушёл, оставив мальчика наедине с телом убитой матери.

Как сообщает паблик "Плохие новости", 35-летний сожитель заподозрил Олесю в связи с другим. Подозрения ревнивца подогрели алкогольные напитки, которые он распивал вместе с возлюбленной. Сперва мужчина набросился на девушку с кулаками, а затем схватил лежащий на столе нож.

Олеся умоляла любовника остановиться, её маленький сын плакал и просил не убивать маму, но это не остановило преступника. Он не успокоился, пока не нанёс женщине двадцать восемь ножевых ударов. После этого убийца обыскал квартиру, забрал ценные вещи и ушёл, оставив пятилетнего малыша одного.

Когда на место случившегося прибыли полицейские, они обнаружили мальчика стоящим на коленях перед телом женщины. Сколько времени ребёнок дожидался помощи, не сообщается. Убийца Олеси уже задержан, ему предъявлено обвинение. Суда ревнивец будет дожидаться в следственном изоляторе.