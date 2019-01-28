Аптечный магнат завёл себе личную стриптизёршу и в итоге получил пулю в лоб

Отношения пожилого бизнесмена и танцовщицы продолжались четыре года. Когда мужчина решил их прекратить, это закончилось для него трагически. Теперь его пассию обвиняют в убийстве.

По версии обвинения, 34-летняя танцовщица Дженнифер Морисси из Пенсильвании пристрелила своего 64-летнего любовника после того, как он прекратил с ней отношения. Майкл МакНью был найден мёртвым в своём доме в августе 2017 года. Мужчина занимался фармацевтическим бизнесом. Дело об убийстве начали рассматривать в суде.

Морисси и МакНью познакомились в 2013 году в стриптиз-клубе, и бизнесмен сразу же взял девушку под своё крыло. Отношения продолжались четыре года, пока МакНью не решил порвать их, что и послужило причиной ссоры. Незадолго до трагедии мужчина отправил Морисси сообщение, в котором угрожал расправиться с ней, а та в свою очередь пообещала "выпотрошить" своего благодетеля.

Представители обвинения заявили в суде, что, по их мнению, девушка выстрелила своей жертве прямо между глаз. Затем она покинула место преступления, но вернулась, чтобы замести следы и представить случившееся как вооружённое ограбление. Однако защита Морисси утверждает, что выстрел был случайным и произошёл в пылу борьбы, завязавшейся между бывшими любовниками.

Если суд примет сторону обвинения, Дженнифер Морисси придётся понести наказание за убийство, кражу со взломом, незаконный оборот оружия и фальсификацию вещественных доказательств.

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