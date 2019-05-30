Пьяная "Мама года" зарезала мужа, когда он запретил ей продолжить веселье в баре

42-летняя Хелена Карина Атай из Гейтсхеда, Англия, в 2010 году получила премию, когда благодаря её кампании по сбору средств для больной дочери Атай было заработано более 500 тыс. фунтов (41 млн рублей). И спустя восемь лет она убила мужа.

К сожалению, даже помощь всей страны не смогла спасти малышку Софию, и в 2010 году двухлетняя девочка проиграла в борьбе с нейробластомой. Такая потеря, конечно же, не могла не оставить свой след: Хелена стала прикладываться к бутылке, а её муж Атакан в память о дочери сделал татуировку возле сердца — "София, моя бесконечная любовь", пишет Daily Mail.

Именно туда во время бурной ссоры Хелена нанесла два удара ножом. Мужчина успел набрать службу спасения, а жена всё это время была рядом. Оператор слышал крики Хелены: "Ты лжёшь! Я ничего тебе не делала! Я никогда не смогла бы причинить тебе боль!" Но скорая не успела спасти Атакана, он погиб от потери крови.

Позже в суде Хелена объясняла, что Атакан на самом деле часто бил её, а однажды чуть не задушил. Вот и в этот раз, когда уже подвыпившая женщина собиралась в бар, муж запретил ей идти туда, и завязалась ссора. В порыве гнева мужчина пнул и ударил жену, а она, пытаясь защитить себя, схватилась за нож.

Я не могла уйти от него. Я боялась, что он заберёт наших детей и уедет к себе на родину, в Турцию. Поэтому я терпела. Я не знаю, как бы я жила без своих детей, я просто бы не смогла Хелена Атай

Художник получил 96 млн, отсидев 45 лет за убийство, которого не совершал