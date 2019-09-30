Стало известно, что перед казнью сказал зэк, зарезавший свою семью 12 лет назад

45-летний Роберт Спаркс был казнён в среду, 25 сентября 2019 года, спустя 12 лет после совершённого им преступления.

В 2007 году он нанёс 18 ножевых ударов своей жене Чэре Аганье за то, что она якобы пыталась отравить его. Затем мужчина зарезал двух своих пасынков, после чего изнасиловал двоих дочерей убитой жены.

Адвокат Роберта долго бился за судьбу мужчины. Заявлялось, что мужчина умственно отсталый, из-за чего казнь по законам штата была невозможна. Однако ходатайство было отклонено. Кроме того, у защиты были претензии к судебному приставу, который, по мнению обвиняемого, повлиял на вердикт присяжных галстуком с изображением шприца, выражающим его поддержку смертной казни.

Последняя апелляция на отсрочку исполнения приговора была отклонена буквально за пару часов до него. На казнь пришло шесть членов семьи жертв, включая женщин, которых Спаркс изнасиловал, когда они были девочками. Перед самой смертью убийца решил извиниться перед людьми, с которыми его раньше связывали семейные узы, сообщает Texas Tribune.

Кхм... Памела, ты слышишь меня? Стефани, Харди, Маркус... расскажите семье, что я их люблю. Простите за трудные времена. Мне больно от того, что я причинил боль всем вам. <...> Я люблю вас. Я готов Роберт Спаркс

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