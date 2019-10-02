Парень, убивший бывшую девушку выстрелом в голову, заявил, что просто шутил

По словам молодого человека, это была нелепая и страшная случайность и он очень сожалеет о случившемся.

Жители турецкого города Измир вызвали полицию, услышав звук выстрела из квартиры соседки. Когда вместе с медиками офицеры прибыли на место, они обнаружили 22-летнюю девушку Тугче Баран в предсмертном состоянии. Из пистолета ей выстрелили прямо в голову.

Сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения, пишет Hurriyet. На них они обнаружили молодого человека, который и стал главным подозреваемым. Оказалось, человек на кадрах — бывший парень убитой Емре К. Когда власти его задержали, преступник заявил, что он не собирался никого убивать и это страшная случайность.

Я шутил, я не хотел её убивать. Всё произошло так внезапно. Мы отдыхали, шутили, и я просто возился с пистолетом. Я об этом очень жалею Емре К.

Полиция опросила соседей в районе, где жила жертва. Все, кто был знаком с девушкой, говорили, что в отношениях пары никогда не было проблем. Никто ни разу не слышал, чтобы они о чём-то спорили, сообщает Unalid. Емре заявил, что он опустошён преждевременной кончиной своей бывшей девушки.

Они были прекрасной парой. Никогда бы не подумал, что может такое произойти. Всегда восхищался ими Сосед убитой

Хоть спасательные службы сделали всё возможное, чтобы спасти девушку, в больнице она скончалась от полученных травм. Полиция продолжает расследование инцидента.

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