Парень, убивший бывшую девушку выстрелом в голову, заявил, что просто шутил

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Фото © Facebook / Tugce Baran

По словам молодого человека, это была нелепая и страшная случайность и он очень сожалеет о случившемся.

Жители турецкого города Измир вызвали полицию, услышав звук выстрела из квартиры соседки. Когда вместе с медиками офицеры прибыли на место, они обнаружили 22-летнюю девушку Тугче Баран в предсмертном состоянии. Из пистолета ей выстрелили прямо в голову.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/tugce.baran.758737/photos" target="_blank">Tugce Baran</a></p>

Сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения, пишет Hurriyet. На них они обнаружили молодого человека, который и стал главным подозреваемым. Оказалось, человек на кадрах — бывший парень убитой Емре К. Когда власти его задержали, преступник заявил, что он не собирался никого убивать и это страшная случайность.

Я шутил, я не хотел её убивать. Всё произошло так внезапно. Мы отдыхали, шутили, и я просто возился с пистолетом. Я об этом очень жалею

Емре К.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/tugce.baran.758737/photos" target="_blank">Tugce Baran</a></p>

Полиция опросила соседей в районе, где жила жертва. Все, кто был знаком с девушкой, говорили, что в отношениях пары никогда не было проблем. Никто ни разу не слышал, чтобы они о чём-то спорили, сообщает Unalid. Емре заявил, что он опустошён преждевременной кончиной своей бывшей девушки.

Они были прекрасной парой. Никогда бы не подумал, что может такое произойти. Всегда восхищался ими

Сосед убитой

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/tugce.baran.758737/photos" target="_blank">Tugce Baran</a></p>

Хоть спасательные службы сделали всё возможное, чтобы спасти девушку, в больнице она скончалась от полученных травм. Полиция продолжает расследование инцидента.

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