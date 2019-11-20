Парень, задушивший свою бывшую, два месяца переписывался в соцсетях от её лица

Мужчину из Пенсильвании, США, подозревают в том, что он заманил свою бывшую подругу в пустыню, задушил, а затем оставил её тело прямо там.

39-летний Джон Мэтью Чепмен проходит главным подозреваемым в деле об убийстве 33-летней Хайме Рэй Феден. Мужчина уже признался, что предложил своей бывшей провести выходные вместе в Лас-Вегасе. Однако по пути он связал женщину и оставил её в пустыне штата Невада. С тех пор живой её никто не видел.

Однако, несмотря на пропажу Феден, родственники в течение двух месяцев были уверены, что общаются с ней в соцсетях. Убийца переписывался от её лица, пока полиция не обнаружила труп.

Хотя полиции ещё предстоит окончательно идентифицировать останки, представители органов заявили, есть основания полагать, что они действительно принадлежат Феден. Вывод сделан благодаря уникальным телесным характеристикам девушки. По сообщениям Wyoming News Now TV, у неё были особенности умственного и физического развития.

Она была очень любящим человеком, и, я думаю, ею просто воспользовался кто-то, кто был настоящим монстром Тимоти О'Коннор, начальник полиции

Пока вина Чепмена в убийстве Феден не установлена, полиция представила целый ряд других оснований для задержания мужчины. Его обвинили в похищении людей и препятствовании правосудию. Также за использование фейсбук-аккаунта Хайме мужчине вменили незаконное использование средств связи, пишет Mirror.

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