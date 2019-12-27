Брата звезды "Настоящих домохозяек" застрелили прямо на глазах у жены и ребёнка

Полиция Лондона сообщает, что 36-летний Фламур Бекири был убит у дверей собственного дома.

Инцидент произошёл в канун Рождества около 20 часов вечера. Соседи сообщают, что сначала они услышали от 8 до 10 выстрелов, а затем истошный крик о помощи супруги жертвы. Мужа убили прямо у неё на глазах, пока она держала на руках маленького сына.

Он лежал перед дверью в луже крови. Тогда он ещё был жив. Мы надеялись, что он выживет. Вы и представить себе не можете, как отчаянно кричала его жена Виттория Амати, соседка семьи

Детективы уже начали работу над делом об убийстве Фламура. На данном этапе ведётся разработка мотивов преступления.

Наше расследование находится на самых ранних стадиях. Мы всё ещё пытаемся выяснить, что могло привести к такой ужасной смерти в канун Рождества на глазах у семьи Джейми Стивенсон, детектив

По сообщению полиции, Фламур Бекири — брат звезды британской версии телесериала "Настоящие домохозяйки", сообщает BBC. Сейчас родственники скорбят по убитому члену семьи. "Они были опустошены этим ужасным событием, и их поддерживают офицеры-специалисты" — отметил детектив Джейми Стивенсон.

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