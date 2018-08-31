Советник Захарченко: Главу ДНР убили те же, что и Гиви и Моторолу

За убийством главы ДНР Александра Захарченко стояли те же, кто убил командиров Гиви и Моторолу. Об этом заявил советник Захарченко Александр Казаков, сообщает РИА "Новости".

— Вариант только один — те же, кто убили Гиви и Моторолу, — сказал он, отвечая на вопрос о том, кто является организатором покушения.

Напомним, мощный взрыв прогремел в ресторане "Сепар" в центре Донецка. В заведении находился глава ДНР, который пришёл туда помянуть скончавшегося накануне певца Иосифа Кобзона. От полученных при взрыве ранений Александр Захарченко скончался в больнице.

Отметим, в феврале этого года Захарченко заявил, что Гиви и Моторолу убили одни и те же люди.