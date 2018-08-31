Ранение в голову, несовместимое с жизнью. Названа причина смерти Захарченко

Глава ДНР Александр Захарченко скончался от тяжёлого ранения в голову, которое было несовместимо с жизнью. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в Правительстве ДНР.

— Скончался от тяжёлого ранения в голову. Взрывом повреждена большая площадь. Данное ранение несовместимо с жизнью, — уточнил собеседник.

Ещё двое его спутников получили тяжёлые ранения и были госпитализированы. Это вице-премьер и министр финансов ДНР Александр Тимофеев и неизвестная девушка.

Как уже сообщал Лайф, Захарченко скончался в больнице, получив тяжёлое ранение при взрыве в кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке. Ему было 42 года.