Володин заявил, что убийство Захарченко обнуляет смысл минских договорённостей

Спикер Госдумы назвал произошедшую трагедию беспределом, а также выразил мнение, что украинские власти должны быть привлечены к ответу.

Убийство главы ДНР Александра Захарченко обнуляет все шаги, которые предпринимают Россия и мировое сообщество для прекращения войны на Юго-Востоке Украины. Так считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он убеждён, что было бы правильно, чтобы Парламентская ассамблея ОБСЕ дала свою оценку случившемуся и призвала украинские власти к ответу за это преступление.

— Убийство главы ДНР — это беспредел, который обнуляет смысл минских договорённостей и все те шаги, которые уже несколько лет предпринимают Россия и мировое сообщество для прекращения войны на Юго-Востоке Украины, — заявил Володин.

Как уже сообщал Лайф, Захарченко скончался в больнице, получив тяжёлое ранение при взрыве в кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке. Ему было 42 года.