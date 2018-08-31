СК возбудил дело по факту теракта в ДНР

Вслед за прокуратурой ДНР уголовное дело по факту теракта в Донецке возбудил и Следственный комитет РФ.
— ... в Следственном комитете России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 361 УК РФ ("Акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку"), — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Она добавила, что СК РФ также, основываясь на имеющемся опыте, готов помочь в расследовании правоохранительным органам ДНР.
Напомним, 42-летний глава ДНР Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке.
За событиями вокруг гибели главы ДНР Александра Захарченко можно следить в текстовой трансляции Лайфа.
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