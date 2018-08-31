Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы ДНР Захарченко

Российский лидер отзывается о главе ДНР как о настоящем народном лидере и патриоте Донбасса, который в трудное для родной земли время встал на её защиту и повёл за собой людей.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы ДНР Александра Захарченко, который стал жертвой теракта в Донецке. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

В ней российский лидер отзывается о Захарченко как о настоящем народном лидере и патриоте Донбасса, который в трудное для родной земли время встал на её защиту и повёл за собой людей.

— Подлое убийство Александра Захарченко — это ещё одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока. А делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени. Этого у них не получится, — говорится в телеграмме президента.

Путин подчеркнул, что организаторы и исполнители этого преступления обязаны понести заслуженное наказание.

— Хочу ещё раз выразить соболезнования родным и близким Александра Владимировича Захарченко, всем жителям Донбасса. Россия всегда будет вместе с вами, — подытожил российский лидер.