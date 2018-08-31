Грызлов возложил ответственность за убийство Захарченко на киевскую партию войны

Российский полпред в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов считает, что за убийством главы ДНР Александра Захарченко стоит киевская партия войны, сообщает РИА "Новости". По его словам, совершённые теракты превратили Украину в террористическое государство.
— За убийством Александра Захарченко стоит киевская партия войны — те самые силы, которые продвигали закон о так называемой российской агрессии, принятый Верховной радой и подписанный Порошенко, — сказал Грызлов журналистам.
Как уже сообщал Лайф, Захарченко скончался в больнице, получив тяжёлое ранение при взрыве в кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке. Ему было 42 года.
За событиями вокруг гибели главы ДНР Александра Захарченко можно следить в текстовой трансляции Лайфа.
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