Грызлов возложил ответственность за убийство Захарченко на киевскую партию войны

Совершённые теракты против командиров, которые боролись за права жителей Донбасса, превратили Украину в террористическое государство, считает политик.

Российский полпред в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов считает, что за убийством главы ДНР Александра Захарченко стоит киевская партия войны, сообщает РИА "Новости". По его словам, совершённые теракты превратили Украину в террористическое государство.

— За убийством Александра Захарченко стоит киевская партия войны — те самые силы, которые продвигали закон о так называемой российской агрессии, принятый Верховной радой и подписанный Порошенко, — сказал Грызлов журналистам.

Как уже сообщал Лайф, Захарченко скончался в больнице, получив тяжёлое ранение при взрыве в кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке. Ему было 42 года.