МИД РФ после убийства Захарченко призвал Украину отказаться от ставки на террор

В ведомстве выразили надежду, что у ответственных украинских политиков найдутся силы остановить партию войны.

Российский МИД опубликовал официальное заявление по поводу теракта в Донецке, жертвой которого стал глава ДНР Александр Захарченко. По мнению российских дипломатов, целью атаки является срыв мирного процесса по урегулированию в Донбассе, а в частности, минских соглашений. Особенно цинично, как отметили в ведомстве, всё это выглядит на фоне только что объявленного "школьного" перемирия.

— Убийство одного из подписантов минского "Комплекса мер" вполне укладывается в исповедуемую Киевом логику силового решения внутриукраинского кризиса, — заявили в МИДе.

В ведомстве выразили надежду, что у ответственных украинских политиков найдутся силы остановить партию войны и не допустить эскалации конфликта.

— Призываем киевские власти отказаться от ставки на террористические методы решения внутренних проблем Украины, — подытожили в дипведомстве.

Как уже сообщал Лайф, Захарченко скончался в больнице, получив тяжёлое ранение при взрыве в кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке. Ему было 42 года.