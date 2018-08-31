СБУ опровергает причастность к убийству Захарченко

В Службе безопасности Украины подтвердили гибель главы ДНР Александра Захарченко, однако ведомство заявляет, что непричастно к ней, сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

— Мы подтверждаем данную информацию, но никакого отношения к этому украинские спецслужбы не имеют. По нашему мнению, это стало результатом войн между предводителями — кто-то что то делит, —цитирует Гитлянскую агентство "Украинские национальные новости".

Ранее руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов выдвинул две версии об убийстве лидера ДНР. Он заявил, что смерть Захарченко может быть результатом разборок, связанных с дележом бизнеса. Второй версией Гуськов назвал ликвидацию Захарченко спецслужбами России из-за того, что он стал "одиозной фигурой".

Напомним, глава ДНР Александр Захарченко получил тяжёлое ранение во время взрыва в кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке. Он скончался в больнице позднее. Исполняющим обязанности главы ДНР назначен Дмитрий Трапезников.