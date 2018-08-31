Стёкла и копоть. Как выглядит ресторан "Сепар" в Донецке после теракта — фото

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Стёкла и копоть. Как выглядит ресторан "Сепар" в Донецке после теракта — фото

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Взрывное устройство, которое унесло жизнь главы ДНР Александра Захарченко, было заложено прямо у входа в заведение.

Выбитые стёкла, двери, насыпь из деревянных досок — так сейчас выглядит ресторан "Сепар" в центре Донецка, где сегодня произошёл мощный взрыв. Уже известно, что это был теракт против главы республики Александра Захарченко. Взрывное устройство было заложено прямо у входа — по одной из версий, было замаскировано под светильник.

<p>Фото: © РИА Новости</p>

<p>Фото: © РИА Новости</p>

На месте до сих пор выставлено оцепление и работают правоохранительные органы.

За событиями вокруг гибели главы ДНР Александра Захарченко можно следить в текстовой трансляции Лайфа.

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