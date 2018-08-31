Сергей Аксёнов: Захарченко был другом, бесстрашным воином и мудрым руководителем

Руководитель Крыма Сергей Аксёнов выразил соболезнования народу Донбасса в связи с гибелью главы ДНР Александра Захарченко. На своей странице в "Фейсбуке" он назвал Захарченко другом, мужественным и бесстрашным воином, опытным и мудрым руководителем. Также он выразил уверенность, что это "почерк террористического киевского режима".

— Возмущён злодейским убийством лидера Донецка. Это почерк террористического киевского режима. Александр Захарченко был моим другом, мужественным и бесстрашным воином, опытным и мудрым руководителем. В тяжелейших условиях войны делал всё возможное для развития ДНР... Царство небесное, дорогой друг! — заявил Сергей Аксёнов.

В марте 2018 года Сергей Аксёнов лично вручил государственные награды Республики Крым, ордена "За верность долгу", главе ДНР Александру Захарченко и главе Народного совета республики Денису Пушилину.

Напомним, руководитель ДНР Александр Захарченко был смертельно ранен сегодня вечером во время взрыва в кафе "Сепар" в Донецке. Исполняющим обязанности главы ДНР назначен Дмитрий Трапезников. В ДНР ввели чрезвычайное положение после убийства главы республики.