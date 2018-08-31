В ДНР объявили трёхдневный траур в связи с убийством Захарченко

В связи с убийством главы ДНР Александра Захарченко в республике объявлен трёхдневный траур — 1, 2 и 3 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте республики.

Ранее в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка глава ДНР Александр Захарченко получил смертельное ранение в голову и скоропостижно скончался. Вице-премьер Александр Тимофеев был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии, он пришёл в себя. Подозреваемых в теракте задержали.

Прощание с Александром Захарченко состоится 3 сентября.