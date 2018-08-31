Командование ДНР: Убийство Захарченко совершено под контролем США

В оперативном командовании ДНР считают, что убийство главы республики Александра Захарченко было совершено "силами спецопераций Украины под контролем спецслужб США".

— Все подразделения Народной милиции переведены в высшую степень боевой готовности. У противника нет возможности воспользоваться создавшимся положением и нарушить наши границы. Украинский режим горько поплатится за нанесённый нам подлый удар, — говорится в сообщении командования.

В связи с этим в ДНР также призвали мировую общественность привлечь Киев к ответственности, а граждан республики призвали сохранять спокойствие и не поддаваться панике.