Командование ДНР: Убийство Захарченко совершено под контролем США

В оперативном командовании ДНР считают, что убийство главы республики Александра Захарченко было совершено "силами спецопераций Украины под контролем спецслужб США".
— Все подразделения Народной милиции переведены в высшую степень боевой готовности. У противника нет возможности воспользоваться создавшимся положением и нарушить наши границы. Украинский режим горько поплатится за нанесённый нам подлый удар, — говорится в сообщении командования.
В связи с этим в ДНР также призвали мировую общественность привлечь Киев к ответственности, а граждан республики призвали сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
За событиями вокруг гибели главы ДНР Александра Захарченко можно следить в текстовой трансляции Лайфа.
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