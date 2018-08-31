В ДНР установили личности организаторов покушения на Захарченко

По словам пресс-секретаря главы ДНР Алёны Алексеевой, правоохранители республики установили личности людей, покушавшихся на Александра Захарченко.

— По горячим следам правоохранителям удалось установить личности террористов. По данным силовиков, взрыв был произведён по заказу СБУ. Киевский режим, как всегда, не способен сражаться в открытую и действует исключительно антигуманными террористическими методами, — заявила Алексеева.

Ранее Лайф рассказывал, что глава самопровозглашённой Донецкой Народной Республики Александр Захарченко был смертельно ранен в голову во время взрыва в кафе "Сепар" вечером 31 августа. В оперативном командовании ДНР считают, что убийство главы республики Александра Захарченко было совершено "силами спецопераций Украины под контролем спецслужб США".

В СБУ опровергли свою причастность к случившемуся и выдвинули версии, что взрыв может быть результатом разборок лиц, занимающихся дележом бизнеса, а также Захарченко могли убить российские спецслужбы из-за того, что он стал "одиозной фигурой".