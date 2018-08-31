Из-за убийства Захарченко в ДНР перенесли начало учебного года

Начало учебного года в ДНР перенесли с 1 на 4 сентября из-за убийства главы республики Александра Захарченко. Об этом сообщил и.о. мэра Горловки Иван Приходько.

Ранее также местные СМИ сообщали, что 1 сентября в школах ДНР отменены торжественные линейки.

Ранее в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка глава ДНР Александр Захарченко получил смертельное ранение в голову и скоропостижно скончался. Вице-премьер Александр Тимофеев был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии, он пришёл в себя. Подозреваемых в теракте задержали.

В ДНР объявлен трёхдневный траур. Прощание с Александром Захарченко состоится 3 сентября.