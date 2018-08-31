Жертвами теракта в Донецке могли стать пять человек

Пять человек погибли в результате теракта, совершённого сегодня в Донецке. Об этом сообщает телеграм-канал War Gonzo со ссылкой на свой источник в республиканской больнице ДНР.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

На данный момент известно только о гибели в результате взрыва в кафе "Сепар" главы ДНР Александра Захарченко. В Донецке заявили, что это убийство могло быть совершено под контролем США.

Исполняющим обязанности главы ДНР назначен Дмитрий Трапезников, занимавший пост вице-премьера. Военнослужащие ДНР переведены в режим полной боеготовности.