В ДНР зафиксировали, что войска Украины приведены в боевую готовность

Замкомандующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил телеканалу "Россия 24", что после подрыва главы республики Александра Захарченко в кафе войска Украины на линии соприкосновения приведены в боевую готовность.

— После того как произошло это циничное убийство, этот теракт, нами зафиксировано перемещение войск по линии соприкосновения. Украинские военные подняты по боевой подготовке, — рассказал Басурин.

Ранее в командовании сил ДНР заявили, что взрыв был организован силами спецопераций Украины под контролем спецслужб США. А также сообщили, что все подразделения Народной милиции переведены в высшую степень боевой готовности.