Власти ДНР: Задержанные подтвердили причастность Киева к убийству Захарченко

Подозреваемые в покушении на Александра Захарченко подтвердили причастность украинской стороны к взрыву, в результате которого и погиб глава республики. Об этом заявил врио главы ДНР Дмитрий Трапезников.

— Несколько человек задержаны, в результате допроса они подтвердили причастность украинской стороны к преступлению, — сказал Трапезников.

Напомним, в результате взрыва в кафе "Сепар" был убит глава ДНР Александр Захарченко, также 11 человек пострадало. В Донецке заявили, что это убийство могло быть совершено Киевом под контролем США.

Исполняющим обязанности главы ДНР назначен Дмитрий Трапезников, занимавший пост вице-премьера. Военнослужащие ДНР переведены в режим полной боеготовности. В республике объявлен трёхдневный траур.