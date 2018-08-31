На территории ДНР продлили комендантский час

Исполняющий обязанности главы ДНР Дмитрий Трапезников на брифинге в Донецке сообщил, что в связи с терактом, где был смертельно ранен Александр Захарченко, в самопровозглашённой республике усилены меры безопасности. ДНР возвращается к комендантскому часу с 23:00.

— Усилены меры безопасности, гражданам беспокоиться нечего. Выведены патрули на все улицы городов республики. Поэтому безопасность обеспечена максимальная. <...> Комендантский час теперь на территории республики начинается в 23:00, — цитирует Трапезникова ДАН.

Со 2 июля комендантский час на территории самопровозглашённой Донецкой Народной Республики действовал с часу до пяти ночи.