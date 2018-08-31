В ДНР уточнили дату похорон Захарченко

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В ДНР уточнили дату похорон Захарченко

1988

Александр Захарченко. Фото: ©РИА Новости/Михаил Воскресенский

Прощание и похороны главы ДНР Александра Захарченко, убитого 31 августа в Донецке, пройдут 2 сентября. Об этом сообщил и.о. главы республики Дмитрий Трапезников.

Прощание состоится в донецком театре оперы и балета в 9:00.

Напомним, в результате взрыва в кафе "Сепар" был убит глава ДНР Александр Захарченко, также 11 человек пострадало. В Донецке заявили, что это убийство могло быть совершено Киевом под контролем США.

Исполняющим обязанности главы ДНР назначен Дмитрий Трапезников, занимавший пост вице-премьера. Военнослужащие ДНР переведены в режим полной боеготовности. В республике объявлен трёхдневный траур.

За событиями вокруг гибели главы ДНР Александра Захарченко можно следить в текстовой трансляции Лайфа.

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