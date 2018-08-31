Кадыров выразил соболезнования народу ДНР в связи с убийством Захарченко

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Александра Захарченко, убитого 31 августа в Донецке, истинным народным лидером, искренним, мужественным человеком. Он также заявил, что регион готов оказать помощь ДНР.

— Я выражаю соболезнования семье, родным, близким и всему народу ДНР. В этот тяжёлый для Донбасса день заявляю, что мы готовы оказать любую необходимую помощь и поддержку, не оставим вас наедине со своей бедой! — говорится в сообщении Кадырова в соцсети "ВКонтакте".

Он также добавил, что Европе, которая любит кичиться демократией, свободой слова, правами человека, нет никакого дела до того, что власти Украины дали карт-бланш "террористам и боевикам на теракты и убийства в ЛНР и ДНР".

Напомним, в результате взрыва в кафе "Сепар" был убит глава ДНР Александр Захарченко, также 11 человек пострадало. В Донецке заявили, что это убийство могло быть совершено Киевом под контролем США.

Исполняющим обязанности главы ДНР назначен Дмитрий Трапезников, занимавший пост вице-премьера. Военнослужащие ДНР переведены в режим полной боеготовности. В республике объявлен трёхдневный траур.