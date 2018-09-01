В ДНР заявили о двух погибших в результате взрыва в Донецке

Два человека погибли и девять пострадали в результате взрыва в Донецке, один из погибших — глава ДНР Александр Захарченко. Об этом заявил представитель оперативного командования республики Эдуард Басурин в эфире канала "Россия 1".

По его словам, шесть пострадавших находятся в больницах, состояние двоих тяжёлое. Состояние министра доходов и сборов ДНР Александра Тимофеева, стабилизировалось, на данный момент его жизни ничего не угрожает. Дополнительная информация уточняется.

Напомним, в результате взрыва в кафе "Сепар" был убит глава ДНР Александр Захарченко. Исполняющим обязанности главы ДНР назначен Дмитрий Трапезников, занимавший пост вице-премьера. Военнослужащие ДНР переведены в режим полной боеготовности. В республике объявлен трёхдневный траур.

В Донецке заявили, что это убийство могло быть совершено Киевом под контролем США, а подозреваемые в покушении на Захарченко подтвердили причастность украинской стороны.