Захарова: Заказчики убийства главы ДНР ни перед чем не остановятся

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заказчики убийства главы ДНР ни перед чем не остановятся, а у Киева не было и нет желания наладить диалог с самопровозглашёнными республиками Донбасса. А минские договорённости сознательно не были реализованы действующей украинской властью.

— То, что теракт произошёл накануне 1 сентября, когда дети возвращаются в города с каникул, из деревень, других городов и может быть стран, говорит о многом. О том, что люди, которые его совершили, и люди, которые воодушевляли на совершение и на оправдание таких преступлений, они ни перед чем не остановятся, — отметила Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24" .

Также официальный представитель МИД России заявила, что ждёт оценки инцидента в Донецке от ОБСЕ, и напомнила, что официальные лица РФ уже прокомментировали произошедшее. Так Владимир Путин заявил, что рассчитывает на заслуженное наказание для организаторов и исполнителей этого преступления. А спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал произошедшую трагедию беспределом, а также выразил мнение, что украинские власти должны быть привлечены к ответу.

Напомним, глава ДНР Захарченко скончался в больнице, получив тяжёлое ранение при взрыве в кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке. Ему было 42 года.