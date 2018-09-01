Киев ответил на обвинения в убийстве Захарченко

Представитель МИД Украины Марьяна Беца в "Твиттере" отреагировала на обвинения в причастности Киева к убийству главы ДНР Александра Захарченко.

Напомним, как ранее отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, есть все основания полагать, что за терактом в Донецке стоит киевский режим. Причастность украинской стороны в покушении на Захарченко подтвердили и задержанные подозреваемые.

По словам Бецы, обвинениями Киева Москва якобы пытается "прикрыть марионеток, которых она поддерживает и финансирует".

Глава ДНР Александр Захарченко был убит в результате взрыва в кафе "Сепар" 31 августа. Исполняющим обязанности главы республики назначен Дмитрий Трапезников, занимавший пост вице-премьера. В ДНР объявлен трёхдневный траур.