В одном из последних интервью Захарченко рассказал о переломном моменте в жизни

Глава ДНР Александр Захарченко в одном из последних интервью рассказывал о переломном моменте в жизни и о своём ранении в Дебальцеве.

— В Дебальцеве сложный был момент. Момент, когда меня ранили, он был переломный. Чаши весов колебались, каждый автомат, каждый штык был на счету. Поэтому собрал личную охрану, взял автомат и побежал, — рассказал Захарченко.

Глава ДНР Александр Захарченко был убит в результате взрыва в кафе "Сепар" 31 августа. Число пострадавших уточняется, предварительно называлась цифра 11 человек. Исполняющим обязанности главы республики назначен Дмитрий Трапезников, занимавший пост вице-премьера. В ДНР объявлен трёхдневный траур.

В МИД РФ заявили, что есть все основания полагать, что за терактом в Донецке стоит киевский режим. Причастность украинской стороны к покушению на Захарченко подтвердили и задержанные подозреваемые.