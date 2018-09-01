СМИ: Исполнитель убийства Захарченко должен был "нажимать на кнопку" поблизости

Взрывное устройство, сработавшее в ресторане "Сепар" в Донецке, было приведено в действие дистанционно. Как сообщает телеграм-канал Inside Donetsk, исполнителю взрыва, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко, нужно было находиться поблизости.

— Возможно, он сидел на скамейке, коих на бульваре хватает. Бульвар им. Пушкина в Донецке в это время буквально битком набит людьми, в том числе детьми, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что взрывное устройство было заложено прямо у входа в ресторан и, по предварительным данным, было замаскировано под светильник.

Глава ДНР Александр Захарченко был убит в результате взрыва в кафе "Сепар" 31 августа. Число пострадавших уточняется, предварительно называлась цифра 11 человек. Исполняющим обязанности главы республики назначен Дмитрий Трапезников, занимавший пост вице-премьера. В ДНР объявлен трёхдневный траур.

Подозреваемые в покушении на Захарченко задержаны, они подтвердили причастность украинской стороны к теракту.