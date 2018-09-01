И.о. главы ДНР пообещал продолжить курс Захарченко

Исполняющий обязанности главы ДНР Дмитрий Трапезников пообещал, что сбоев в работе властей республики после теракта в Донецке не будет, а он продолжит курс погибшего Александра Захарченко.

— Я лично гарантирую — сбоев не будет... Я лично гарантирую, что каждое обещание Александра Захарченко народу Донецкой Народной Республики будет выполнено, — говорится в сообщении Трапезникова, которое публикует ДАН.

Он также заявил, что продолжатся программы перезапуска промышленности Донбасса, восстановления экономики, все государственные службы будут работать в штатном режиме, пенсии, соцвыплаты будут выплачиваться и повышаться.

— Мы ни на шаг не отступим от выбранного курса, как бы врагу ни хотелось нас запугать и сбить с пути, — отмечает он.

Напомним, Дмитрий Трапезников, ранее занимавший пост вице-премьера, был назначен исполняющим обязанности главы ДНР. Руководитель республики Александр Захарченко был убит в результате взрыва в кафе "Сепар" 31 августа. Число пострадавших уточняется, предварительно называлась цифра 11 человек. В ДНР объявлен трёхдневный траур.

Подозреваемые в покушении на Захарченко задержаны, они подтвердили причастность украинской стороны к теракту.