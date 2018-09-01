В ЛНР объявили траур по погибшему главе ДНР Захарченко

Указом также рекомендовано отменить все развлекательные программы на телевидении и мероприятия.

В Луганской народной республике объявили трёхдневный траур в связи с гибелью главы ДНР Александра Захарченко. Соответствующий указ опубликован на сайте и. о. главы ЛНР Леонида Пасечника.

— Постановляю: объявить 1, 2, 3 сентября 2018 года днями траура в Луганской народной республике, — говорится в тексте документа.

Указом также рекомендовано отменить все развлекательные программы на телевидении и мероприятия в эти дни.

Комментируя убийство Захарченко, Пасечник отметил, что тот был человеком "до фанатизма" патриотичным и преданным своему народу и стране.

Напомним, Захарченко погиб накануне — 31 августа. В ресторане "Сепар", куда он пришёл помянуть скончавшегося 30 августа Иосифа Кобзона, произошёл мощный взрыв. Глава ДНР получил смертельное ранение и скончался в больнице.