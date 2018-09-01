Минздрав ДНР: В результате теракта в Донецке пострадало 12 человек

В результате теракта в Донецке погибло два человека, ранения получили 12. Об этом сообщил глава Минздрава ДНР Александр Оприщенко, передаёт Донецкое агентство новостей.
— Двенадцать человек получили травмы различной степени тяжести, — отметил Оприщенко, уточнив, что пять пострадавших находятся на лечении в ИНВХ им. Гусака и их жизни ничего не угрожает.
Министр также рассказал, что остальным семерым пациентам помощь оказана амбулаторно.
Напомним, 31 августа в Донецке произошёл мощный взрыв в ресторане "Сепар", в котором находился глава ДНР Александр Захарченко, пришедший туда помянуть скончавшегося 30 августа певца Иосифа Кобзона. При взрыве 42-летний Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Исполняющим обязанности главы республики стал Дмитрий Трапезников, ранее занимавший пост вице-премьера.
Как ранее писал Лайф, вторым погибшим оказался телохранитель Захарченко.
За событиями вокруг гибели главы ДНР Александра Захарченко можно следить в текстовой трансляции Лайфа.
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