Минздрав ДНР: В результате теракта в Донецке пострадало 12 человек

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Минздрав ДНР: В результате теракта в Донецке пострадало 12 человек

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Фото: ©РИА Новости/Игорь Маслов

Пятеро человек находятся на лечении. Остальным семерым оказана помощь амбулаторно.

В результате теракта в Донецке погибло два человека, ранения получили 12. Об этом сообщил глава Минздрава ДНР Александр Оприщенко, передаёт Донецкое агентство новостей.

— Двенадцать человек получили травмы различной степени тяжести, — отметил Оприщенко, уточнив, что пять пострадавших находятся на лечении в ИНВХ им. Гусака и их жизни ничего не угрожает.

Министр также рассказал, что остальным семерым пациентам помощь оказана амбулаторно.

Напомним, 31 августа в Донецке произошёл мощный взрыв в ресторане "Сепар", в котором находился глава ДНР Александр Захарченко, пришедший туда помянуть скончавшегося 30 августа певца Иосифа Кобзона. При взрыве 42-летний Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Исполняющим обязанности главы республики стал Дмитрий Трапезников, ранее занимавший пост вице-премьера.

Как ранее писал Лайф, вторым погибшим оказался телохранитель Захарченко.

За событиями вокруг гибели главы ДНР Александра Захарченко можно следить в текстовой трансляции Лайфа.

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