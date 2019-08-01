Активистку ЛГБТ зарезал второй за ночь собутыльник — пьяный кладовщик

Вечеринка питерской ЛГБТ-активистки с незнакомцем закончилась убийством в алкогольном угаре. Соратники по феминизму сразу заговорили о политической расправе — мол, жертве поступали угрозы. Но всё оказалось проще и банальнее — в убийстве феминистки подозревают пьяного кладовщика "Эльдорадо". Такая картина складывается из информации, собранной нашими коллегами из "Mash на Мойке".

Вечер 20-го и ночь на 21 июля известная гражданская активистка Елена Григорьева проводила по старинке. Сначала распивала спиртное на одной петербургской квартире, потом продолжила с новым знакомым в другой.

Когда её тело обнаружили во дворе жилого дома, то сначала задержали уроженца Киргизии, который выпивал с жертвой по первому адресу.

Однако, разобравшись в ситуации, следователи взяли второго и последнего собутыльника Елены, у которого она провела остаток субботнего вечера и своей жизни. Им оказался 28-летний петербуржец Алексей Волнянко, ранее уже судимый за грабёж и наркотики.

Алексей признался следователям, что после пьянки и близости они с Еленой поссорились. Разгневавшись на партнёршу, Алексей четыре раза ударил её по голове. Каково же было его удивление, когда девушка собрала вещи и ушла, хлопнув дверью. Тогда Алексей схватил нож и бросился вслед за ней.

На улице конфликт продолжился, ведь после избиения Елена наотрез отказалась возвращаться в квартиру для продолжения знакомства. В порыве ярости парень нанёс не менее восьми ударов ножом в спину и лицо ЛГБТ-активистки, а затем вернулся домой и лёг спать.

До самого дня задержания он хладнокровно продолжал привычный образ жизни. Его семья узнала о страшном преступлении, только когда задержанного на работе Алексея привезли домой в наручниках.

Сообщается, что убитая тоже вела не самый добропорядочный образ жизни, часто распивала спиртное в сомнительных компаниях.

После проведения проверки в закрытом судебном заседании Октябрьский суд Северной столицы арестовал героя-любовника на два месяца.

— Мера пресечения Волнянко избрана по 21 сентября, — сообщили Лайфу в пресс-службе суда. — Он подписал чистосердечное признание.

Два месяца назад парня уже задерживала полиция, тогда у него обнаружили пакетик с наркотиками. Но, несмотря на две судимости за грабёж и наркотики, его всё-таки отпустили. Нарушитель закона продолжил работать кладовщиком в "Эльдорадо", а через два месяца в пьяном угаре убил ЛГБТ-активистку.