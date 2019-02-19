Раз — и нет. Как чиновники в Ростовской области победили свалки фотошопом

То, что можно было скрыть 10 лет назад, сейчас не спрячешь. Лайф разбирался, как вскрываются мусорные аферы чиновников.

Осенью жители Семикаракорского района Ростовской области пожаловались в Общероссийский народный фронт (ОНФ) на 50 несанкционированных свалок. Спустя три месяца чиновники вместо уборки "отфотошопили" три из них. По словам регионального координатора проекта "Генеральная уборка ОНФ" Алексея Мирошниченко, на сегодняшний день в Семикаракорске к 50 осенним свалкам добавилось ещё 133 и теперь уже выявлено 183 мусорных очага.

В ростовское отделение ОНФ на днях поступили фотографии, где одна из семикаракорских свалок якобы убрана. Но, как выяснилось, "уборка" произошла с помощью фоторедактора.

— На одной из фотографий мы видим, что изображение было подредактировано и с помощью фоторедактора "зачищено" от отходов. Отчёты по остальным двум объектам также вызывают большие сомнения в их реальности. Кроме того, в свойствах всех трёх файлов есть пометка, что они обработаны в фотошопе, — сообщили в ОНФ.

Сейчас представители ОНФ намерены проверить муниципальные траты на вывоз и ликвидацию мусора в Семикаракорске.

— Чиновники должны понимать, что отвечают за благополучие вверенной им территории головой. Потому что речь идёт об экологии и здоровье людей, — напомнил координатор проекта ОНФ "За честные закупки" депутат Госдумы Антон Гетта.

Эксперты говорят, что чиновники особо не заморачивались.

— На фотографиях "до" и "после" видно, что фотодизайнер использовал штампы, работа выполнена на авось, особенно если приблизить изображение, — отметил в ходе беседы с Лайфом дизайнер Станислав Макаров. — На выполнение данного фотомонтажа у семикаракорских специалистов, судя по всему, ушло не более пяти минут.

После разразившегося скандала в Администрации Семикаракорского городского поселения поспешно уволили чиновника.

— На сегодняшний день, по информации главы Администрации Семикаракорского городского поселения, ликвидировано две свалки, третий очаг будет устранён с наступлением благоприятной погоды. Также уже приняты меры в отношении руководителя Центра комплексного благоустройства администрации города, допустившего эту ситуацию. Сейчас он уволен, — прокомментировал глава района Виктор Талалаев.

Случай с фотошопом в Семикаракорске — далеко не единственный. В ноябре 2018 года в Саратовской области произошла похожая ситуация. Муниципальные чиновники прислали в ОНФ "отчёт" со старым, но "подчищенным" мусором. Свалка была обнаружена местными жителями в селе Клещёвка, рядом с водоохранной зоной Курдюм. Саратовского чиновника — мастера фоторедактора — после этого отправили в отставку.

Ранее, в 2017 году, в Москве чиновники отфотошопили сугробы, чтобы отчитаться перед мэрией за уборку снега. Во всех районах столицы прошли служебные проверки. Самых "хитрых" сотрудников уволили.

В том же году в Санкт-Петербурге Администрация Приморского района "подправила" дорогу на фотографии, чтобы показать свою хорошую работу губернатору Ленинградской области. Сотрудник-ретушёр был отстранён от работы.

— То, что можно было скрыть от россиян 10 лет назад, сегодня становится очевидным. У жителей нашей страны есть запрос на правду, — сказал Лайфу член Общественной палаты РФ Артём Кирьянов.

По его мнению, в России формируется активная гражданская позиция, благодаря которой, возможно, нам удастся изменить многие негативные ситуации.