Муж показал, как делать "эротические" фото, от которых любая жена будет без ума

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Фото © Facebook / Michael Oonk

Конечно, всех нас привлекают разные вещи и угодить всем очень сложно, однако этот парень недавно опубликовал фотосессию, которую по достоинству оценили больше четырёхсот тысяч человек. Вооружившись туалетным ёршиком и пылесосом, Майкл Унк сделал кадры, способные разжечь жар в сердце каждой девушки.

Если вам стало интересно, кому так повезло с парнем, то вот немного информации. Подруга Майкла — Лейн Мюррей, и он уже намерен сделать ей предложение

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/michael.oonk/posts/10214128393303947" target="_blank">Michael Oonk</a></p>

У нас прекрасные отношения, и я очень горжусь ими. Я с самого начала ей сказал, что хочу, чтобы мои поступки говорили больше, чем слова

Майкл Унк

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/michael.oonk/posts/10214128393303947" target="_blank">Michael Oonk</a></p>

Фотографии были сделаны в обычный пятничный вечер, поделился Майкл с Bored Panda. Он решил прибраться, ведь этим давно никто не занимался

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/michael.oonk/posts/10214128393303947" target="_blank">Michael Oonk</a></p>

В доме был беспорядок. Лейн работала волонтёром в женском приюте для жертв домашнего насилия. Мне там нельзя было находиться

Майкл Унк

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/michael.oonk/posts/10214128393303947" target="_blank">Michael Oonk</a></p>

Чистота в доме была далека от идеала, поэтому я решил вычистить его сверху донизу. Это было меньшее, чем я мог помочь. А ещё я решил разместить фотографии в "Фейсбуке". Думал, будет забавно

Майкл Унк

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/michael.oonk/posts/10214128393303947" target="_blank">Michael Oonk</a></p>

И вышло действительно забавно! Его "эротическая" фотосессия так понравилась девушкам, что публикация в "Фейсбуке" набрала больше 450 тысяч репостов

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/michael.oonk/posts/10214128393303947" target="_blank">Michael Oonk</a></p>

Парень снял "эротическое" видео для жены, но в восторге остался весь Reddit

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