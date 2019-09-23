Муж показал, как делать "эротические" фото, от которых любая жена будет без ума

Если вам стало интересно, кому так повезло с парнем, то вот немного информации. Подруга Майкла — Лейн Мюррей, и он уже намерен сделать ей предложение
У нас прекрасные отношения, и я очень горжусь ими. Я с самого начала ей сказал, что хочу, чтобы мои поступки говорили больше, чем слова
Майкл Унк
Фотографии были сделаны в обычный пятничный вечер, поделился Майкл с Bored Panda. Он решил прибраться, ведь этим давно никто не занимался
В доме был беспорядок. Лейн работала волонтёром в женском приюте для жертв домашнего насилия. Мне там нельзя было находиться
Майкл Унк
Чистота в доме была далека от идеала, поэтому я решил вычистить его сверху донизу. Это было меньшее, чем я мог помочь. А ещё я решил разместить фотографии в "Фейсбуке". Думал, будет забавно
Майкл Унк
И вышло действительно забавно! Его "эротическая" фотосессия так понравилась девушкам, что публикация в "Фейсбуке" набрала больше 450 тысяч репостов
Парень снял "эротическое" видео для жены, но в восторге остался весь Reddit