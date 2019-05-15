Игрушечный бордель и кукла вуду. Уборщики раскрыли свои самые странные находки

Британский сервис по подбору специалистов Bark из любопытства опросил сотрудников клининговых компаний о странностях на работе и опубликовал получившийся список на своём сайте. И при взгляде на него понимаешь, насколько некоторые профессии опасны для психического здоровья.

Более двух тысяч сотрудников анонимно поведали о трудностях, с которыми им приходится сталкиваться по долгу службы. Прибираясь в домах клиентов, работники клининга натыкались на коробки с прахом, банки с мёртвыми мотыльками, коллекцию кукол вуду с уже воткнутыми булавками, шкатулку с женскими ногтями, ногу настоящего слона, кукольный бордель и 25-сантиметровое дилдо.

Но просто найти — полбеды, иногда уборщиков просили с особым тщанием почистить некоторые предметы, среди которых оказывались: зубные протезы, холодильник с червями, коллекция покрытых мхом камней в гостиной, коллекция чучел голубей, статуя очень одарённого в стратегических местах мужчины и живая бабушка.

Но случались и обычные неловкие ситуации, после которых уровень испанского стыда зашкаливал у всех участников столкновения. Однажды уборщица прибыла к нужному дому и сквозь стеклянную дверь увидела внутри хозяина, бегающего голышом.

Другому сотруднику клининга не повезло чистить ванную, когда в комнату вбежал клиент и, не стесняясь никого, воспользовался туалетом. Случайно включённое порно, использованный презерватив на полу, пьяные резвящиеся хозяева дома — уборщики видели всё.

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