25-летнюю учительницу уволили за "голое" селфи, которое она отправила бойфренду

Учительница математики утверждает, что её уволили из-за селфи. На фото она была без нижнего белья. И каким-то образом оно оказалось у одного из её учеников.

25-летняя учительница математики Лорен Миранада преподавала в средней школе Беллпорта, штат Нью-Йорк. Более двух лет назад она отправила селфи своему бойфренду, который работал в другой школе, и вскоре забыла об этом. Пока оно не оказалось в телефоне одного из её учеников, сообщает New York Post.

Неизвестно, как подросток получил эту фотографию. Потом она попала в руки школьному руководству, которое подвергло Лорен суровой критике и уволило её Адвокат Лорен Миранады Джон Рей

Лорен уволили, несмотря на то что она никогда не выкладывала это селфи в Интернет и использовала его только в частной переписке. На фотографии девушка сидит перед зеркалом в одном полотенце с обнажённой грудью.

С помощью адвоката учительница собирается подать иск на $3 млн, обвиняя школьное руководство в гендерной дискриминации. Лорен Миранада открыто рассказала об этой истории, и теперь её главная цель — это дать отпор и вернуться на работу. Она утверждает, что в аналогичной ситуации учителю-мужчине всё сошло бы с рук.