Танцовщицу, которая поборола пищевое расстройство, уволили из-за лишнего веса

23-летнюю танцовщицу из Англии Елену Смит уволили из-за того, что она "слишком толстая". Вряд ли бы нашёлся кто-то, кого бы эти слова не задели, но девушке от этого было вдвойне больно. Только год назад она поборола пищевое расстройство.

Когда Елене предложили вакансию танцовщицы в марокканский отель, она с удовольствием согласилась. Ей предстояло работать с июня 2019 года по январь 2020-го. Однако вскоре оказалось, что 40-й размер, который носила девушка, не устраивает руководство. И в августе, всего через неделю после первого требования похудеть, Елену уволили.

Я объяснила им, что сейчас моё тело в оптимальном состоянии. И поэтому ничего делать с ним я не могу. Но мне просто сказали, что я должна похудеть любым способом Елена Смит

То, как выглядит Елена сейчас, — это результат ежедневных физических нагрузок и здорового питания, сообщает Daily Star. Однако после увольнения девушка едва не вернулась к компульсивному перееданию, которое у неё было раньше.

Раньше, когда я тренировалась, меня постоянно беспокоили мои параметры. Тренеров больше интересовало, сколько я весила, а не то, насколько я здорова. В итоге за три года я заработала расстройство пищевого поведения Елена Смит

Елена призналась, несмотря на то что после увольнения в её жизни начался тяжёлый период, благодаря поддержке друзей и семьи она смогла с этим справиться.

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